Dagdagan an Contact Tracing Teams sa mga LGU -- DILG

MANILA-- (Bicol Standard) Contact tracing an panlaban sa coronavirus mantang mayo pa nin bakuna asin bulong na nadidiskubre.Ini an pahayag ni DILG Secretary Eduardo M. Año sa entrevista kan media ngunyan na aldaw.Nin huli kaini, sabi ni Año, importante na aramon kan mga LGU an mga host o carrier kan Covid-19 sa kada lugar tanganing maebitaran an orog pang paglakop kan nakakagadan na helang.Inabisuhan niya an mga LGU na dagdagan an bilang kan mga Contact Tracing Teams tanganing susugon an gabos na persona na nagkaigwa nin contact sa mga nagpositibo sa Covid-19, sabi niya.Kabale sa nasambit na team iyo an Philippine National Police (PNP) chief of police, na tatabangan kan City o Municipal Health Officer, kabali na an Bureau of Fire Protection, local disaster risk reduction and management offices asin an barangay health emergency response teams.