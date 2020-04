Comelec: Voter's ID dai kaipuhan tanganing makakua nin tabang hale sa gobyerno

MANILA--Nagpagirumdom an Commission on Elections (Comelec) na an Voter's Identification ID dai kaipuhan tanganing makakua nin ayuda an mga tawo hale sa gobyerno ngunyan na igwa nin enhanced community quarantine, segun ki Comelec spokesperson James Jimenez.Sinabi ni Jimenez na ini enot nang ipig-anunciar kan Department of Interior and Local Government kan fecha 28 kan Marso.Nin huli kaini, pigpagirumdom an mga barangay official na dai paghagadan an mga residente kan barangay kan nasambit na ID sa pagtao nin tabang na cash o in kind.