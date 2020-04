Calauag, Villa Karangahan, pighale na sa Extreme Enhanced Community Quarantine

NAGA CITY (Bicol Standard)--Pighale na sa Extreme Enhanced Community Quarantine an dakulang porsyon kan Barangay Calauag kaiba an Villa Karangahan Subdivision, asin pigbalik sa Enhanced Community Quarantine.Ini pakatapos na magnegatibo an n huring swab sample para sa COVID-19 testing kan sarong kapamilya kan ikaduwa asin ikatolo niatong pasyente na nagpositibo sa COVID-19, segun ki Alkalde Nelson Legacion.Mientrastanto, padagos an pangapudan sa gabos na sunudon an mga kasuguan orog na kan satong mga doctor asin opisyales sa salud arog kan social distancing asin no-contact policy, pagsulot nin facemask pag maluwas sa harong, pirming paghugas nin kamot asin pagkarigos, asin paglinig asin pag-disinfect kan mga gamit sa harong.