Brgy Calauag, Naga City, pig lockdown

Pigsabi ni Mayor Nelson Legacion na si Dr. Ernie Vera, an Regional Director kan Department of Health an nag confirmar kan baretang ini.





Sabi kan alkalde, an paciente nag paheling sa doctor, ta igwa siya nin kalintura, nadidifisilan na maghangos asin nagpipiot an daghan kan Abril 2.





An paciente na taga Brgy Calauag, dinara sa NICC Doctors Hospital alas 10:00 nin banggui.









Ibinalyo siya sa Bicol Medical Center para sa swab testing, sabi pa ni Legacion.





Kan Abril 3, ala 1:00 nin amay, nagadan an paciente.





Tulos siyang pig cremate susug sa rekomendasyon kan City Health Officer kan Naga City.





Mientrastanto, an gabos na tawo na igwa nin primary asin secondary contact sa paciente an nasa quarantine na ngonian.



Susug sa enot na pag imbestigar, mayo nin travel history an paciente sa Metro Manila o sa luwas kan Pilipinas.

NAGA CITY (Bicol Standard) -- Sarong 66 anyos na paciente na positibo sa coronavirus disease an nagadan kan Viernes na aga sa Bicol Medical Center, sabi kan DOH.