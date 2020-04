Bakong rehistrado na investment schemes, lakop sa panahon kan Covid-10

JOCALS688 Beauty and Wellness Products Trading, Inc.

The Billion Coin (TBC)

TBCMMP Masa Mart, Inc.

CashCowRobot

Norway International OPC

Delta Crypt Limited

INVEXPERT

Cryptopeso

V2R Trades

LEGAZPI CITY (Bicol Standard)-- Nagpatanid an Securities and Exchange Commission (SEC) Legazpi Extension Office sa publiko na maglikay sa mga naglalakop na bakong autorisado na mga investment schemes ngunyan na panahon kan Covid-19.Sa report na ipinadara sa Bicol Standard, pigsabi kan SEC na kabali digdi an mga minasunod:Segun sa SEC, dae autorisado an mga nasambit na grupo tanganing may solicit, mag-ako, maghagad nin investment, o magpaluwas nin investment contracts asin iba pang forma nin securities.Ini nin huli ta mayo sinda kan nagkakanigong permit asin registration.Sabi pa kan SEC, an promesa nin dakulaon na maray ganansya sa mga investment schemes dapat magsirbing patanid sa publiko, ta ini sarong senyal nin scam.An sisay man na mapatunayan na imbuelto sa mga scam na ini, arog kan salesmen, broker, dealer, o ahente, pwedeng mag-atubang nin kaso, asin mapatawan nin penalidad o nin pagkapreso.