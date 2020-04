Ayuda hale sa DSWD sa mga tios na senior sa Bicol, nagpoon nang ipanao

LEGAZPI CITY (Bicol Standard)— Nagpoon nang magpaluwas nin fundo an Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa mga local government unit sa Bicol para sa Social Pension Program kan mga senior citizen.Segun ki DSWD Field Office V Regional Director Arnel Garcia, naipadara na kan oficina an fundo sa mga provincia nin Camarines Sur, Albay asin Catanduanes, mantang an mga natatandang provincia pighahalat pa an fundo hale sa Central Office.Makakresibi an kada beneficiario nin P3,000, o an katumbas sa stipend sa anom na bulan, poon Enero hasta Junio 2020."Pigdidistribuir mi na in advance an stipend para sa mga indigent na senior citizen tanganing tabangan sindang masusteneran an saindang mga pangangaipo ngonyan na may pandemic," sabi ni Garcia.Mientrastanto, pigpagirumdom kan Regional Director an mga senior citizen na magtener sa harong asin halaton an asistencia na darahon sainda.An schedule kan pagtao nin asistencia itatao kan LGU sa paagui kan Office of the Senior Citizens Affairs (OSCA).