African Swine Fever nagbungkaras liwat sa Naga City

NAGA CITY -- Nagbungkaras liwat an tinatakutan na African Swine Fever sa Ciudad nin Naga.

Sa saiyang pahayag sa media, pig confirmar niya na nagpoon na sinda kan culling operation sa duwang barangay kan Naga City.



An enot na culling operation, sa Carolina, na kun saen 200 na orig an afectado,





Sakop kan culling operation an kataid na barangay kan Carolina --- sa Banwaan kan Bombon, asin Calabanga, na nasa laog kan sarong kilometros na radius, an Carolina iyo an ground zero.



Sabi pa ni Elad, igwa man sinda nin siring na culling operations a San Felipe, Naga City.



Nag coordinar na an opisina kan City Veterinarian sa mga kagsadire kan orig na sakop kan mahiwas na culling operation, huli sa ASF virus.



Maroromdoman na enot pa kaini, sarong lugar sa San Felipe, Naga City na iyo an supplier nin siomai sa pirang banwaan kan Camarines Sur pinasaradohan kan maaraman na an saindang producto guikan sa lugar sa Luzon na may ASF outbreak.

Ini an sabi ni Dr. Junius Elad, an City Veterinarian.