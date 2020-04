6 dakop sa tupada sa Libmanan

Sa report ni Police Lt Col Chito M. Oyardo, an acting chief of police digdi, saiyang pig declarar na an 4 na nadakop taga Barangay Mambulo Nuevo, asin an 2 taga San Ramon, Pamplona, Camarines Sur.



Binitbit kan mga nadakop na parabulang sa hepatura kan pulis para sangatan nin casong pagbalga sa PD 449, an Illegal Cockfighting decree.



Bilang evidencia kan krimen, dinara kan pulis an duwang gadan na manok, na ginamit sa tupada, iba pang gamit sa pagtambod, asin kantidad P1,060,00 na nasa poder kan lamesador.



An ibang mga paratupada an kun saen-saen nagdaralagan padulag para dai madakop kan pulis.



Mayong huraw an operasyon kan pulis sa illegal na mga sugal, maski sa panahon kan Semana Santa.



Retrato hale sa Libmanan MPSLIBMANAN, CSur (Bicol Standard) -- Alas 11:00 pa sana nin aga kasubago, anom na tulos na mga pusikit na para bulang an nadakop sa tupadahan, digdi kan mga pulis.