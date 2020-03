Pahayag ni Mayor Nelson Legacion manungod sa enot na kaso nin Covid-19 sa Naga City

Screenshot hale sa CEPPIO Naga videoNgonian na aldaw, sato pong naresibe hali sa Department of Health an sarong mamundong bareta. Igwa na po kita nin sarong positibong kaso nin COVID-19 sa Naga. An pasyente sarong 30-años na babae na sa presente yaon sa pag-ataman kan Bicol Medical Center asin padagos na nagpaparahay.Kan Enero 30 an pasyente nag-abot sa Pilipinas hali Dubai, UAE asin diretsong nagpasiring sa Syudad kan Caloocan. Kan Marso 4, alas 9 nin banggi, siya nagsakay sa Isarog Bus papuli sa Naga asin nag-abot kan Marso 5, kun sain siya nag-bisita asin nagtiner sa harong kan saiyang lolahon sa Sister Therese Subdivision, Barangay Concepcion Pequena, Naga City.Kan Marso 8, nagpasiring an pasyente sa Mayon Resthouse sa Albay gamit an sarong pribadong van. Kan Marso 12, siya, kaiba an saiyang lolahon, nagpasiring man sa harong kan saindang kabisto sa Concepcion Pequeña.Alagad kan Marso 19 nakamati siya nin kalintura asin kadipisilan sa paghangos. Kaya siya nagpasiring sa BCDC para magkonsulta sa doktor na nag-refer man saiya sa Bicol Medical Center para sa saro pang check-up. Nin huli sa namamatian asin travel history kan pasyente, ini kinuanan nin sample sa paagi nin nasopharyngeal swabbing, pinadara an sample sa Research Institute for Tropical Medicine (RITM), asin pig-confine siya sa BMC.Pakalihis nin onseng aldaw, asin ngonian sana, Marso 30, 2020 kan kita makaresibe nin komunikasyon hali sa DOH na nagsasabi na nagpositibo an pasyente sa COVID 19. Tulos-tulos sinugo ta an Incident Management Team asin City Health Office na (1) magkundusir nin contact tracing sa gabos niyang naka-atubang asin nakaibahan, (2) mag-disinfect sa residencia asin gabos na lugar na dinumanan nya sa Naga (katatapos palang pong gibuhon ngonian an disinfection), (3) dangan an pag-quarantine kan saindang komunidad.Kansuudma, maogma ta pang ibenareta an datos kan satong City Epidemiology and Surveillance Unit (CESU) na nagsasabi na an onseng Persons-Under-Investigation (PUI), gabos nag-negatibo sa COVID-19. Alagad, kami nabigla sa komunikasyon na ini kan DOH na igwa kitang nagpositibo. Ini po palan nin huli ta an mga pasyente na direktang nagpakonsulta, asin naconfine sa BMC dai na pigrereport sa satong City Health Office nin huli sa suboot na polisiya kan BMC na physician-patient privilege.Nin huli kaini, kita po nakikiulay sa DOH na magin silag satuya asin magheras tulos sa satong opisina, siring na kita nagheheras sainda nin mga impormasyon na sobra kahalaga para sa mas marikas asin maninigo na aksyon laban sa COVID 19, urog na pag-abot sa mga PUIs na naka-confine asin mga pasyente na saindang pigpapasairarom sa striktong home quarantine.Nin huli man sa mga striktong leyes kan satong nasyon sa confidentiality, dai kita makakatao nin mas detalyado pang impormasyon manungod sa pasyente. Alagad, pig-aasegurar mi kamo na an satong City Health Office ginigibo an gabos na lakdang para aramon asin paaramon an gabos na tawo na naka-ibanan kan pasyente.Sa gabos pong ini, an sato pong pakiulay na kita magtarabangan. Padagos man lugod kitang bantayan kan Kagurangnan, sa tabang kan satong Mahal na Ina, sa paglaban sa pandemyang ini. Dios Mabalos.