7ng taga Naga, 9 taga Cam Sur, nagserbe nin kakanon sa concert kan Mulatto sa Legazpi

Bautista (Photo via pep)





Sa 16 na personaje kan nasambit na caterer, 7 an hale sa Naga, mantang an iba hale sa pagtaraid na banwaan.Ini pigkumpirmar ni Aklalde Nelson Legacion sa saiyang pahayag sa Facebook ngunyan na aga.Segun sa alkalde, si Bautista, na iyo an lead singer kan banda na Mulatto, nag-abot sa Legazpi City kan fecha 10, asin naghale kan fecha 12.Si Bautista mismo dai nagkanta kan nasambit na concert nin huli ta malaen suboot an pagmati kaini.Pigkuanan nin swab test si Bautista kan fecha 14 asin binawian nin buhay kan fecha 19.Pigconfirmar kan saiyang agom na si Belinda Bagatsing na si Bautista nagpositibo sa Covid-19.Mientrastanto, nagpahayag an alkalde na nagcoconducir na sinda nin contact tracing sa mga nagserbe nin kakanon sa concert.Sinabi pa kaini na nakaulay niya na an saro sa 16 por medio kan text asin messenger.Alagad, mantang nakua na kan LGU an mga pangaran kan mga food server, mayo pa sinda kan kumpletong contact details.Gabos sinda Persons Under Monitoring, asin kaipuhan magsunod sa mandatory quarantine, segun sa mayor."Nakikiolay po ako sa 16, siring man sa mga nakaibahan nindo matapos an concert na mag quarantine. Dae po maghale o magluwas nin harong. Magkontak po sa mga PUM text o call lines na: 0998-435-2138/ 0917-154-3158," dugang kaini.Sa katakod na bareta, si Albay Gov. Al Francis Bichara nangapudan naman sa mga nag-atender kan okasyon kun sain nagtugtog an nasambit na banda."Pinapakiurunan na mag Self Quarantine, pati tabi su mga nakalunad kaini sa eroplano pasiring Legazpi sagkod pabalik Manila (CEBPAC: MNL-LGP 5J 327, Tue 10 March 5PM / LGP-MNL Thu 12 March 3:10PM).Mag report po sa number na ini kin saro kamo sa nakasabay kan nasambitang banda.COVID-19 HOTLINES09456823542 - GLOBE09983393704 - SMART09452962163 - GLOBE 209205901975 - SMART 2," segun sa post ni Bichara.