LGU Pamplona, may EO para labanan an coronavirus

Pinirmahan an Executive Order No. 11 ni Acting Mayor Ronaldo Franco, na kun saen malinaw na pig boboot na an arin man na okasyon na labing 200 na tawo an nagpaparticipar, considerado na ining "large crowd", na kun pwede ibitaran na an siring na tiripon.



An banwaan na ini igwa nin 17ng barangays na kaipohan an maigot na pag monitor kan mga darakulang tiripon nin mga tao, para maibitaran an remalaso, arog kan posibleng pag olakit kan helang.

Sabi ni Acting Mayor Franco, bastang labing 200 an participante sa pag tiripon, kaipohan nang paisihon an mga awtoridad, orog an health authorities, asin informaran an opisina kan alkalde kan bwnaan.

Mientrastanto, kabale sa pasabot kan hefe ejecutibo kan banwaan iyo an recomendasyon na cancelaron na ngona an mga mass gatherings digdi, sagkod na nagdadanay pa an problema sa coronavirus disease.

Siring man, kun talagang dai ma-iibitaran na magpatipon nin darakulang grupo nin tawo, dapat seguradohon na sunodon an protocol na pig iimplementar kan Departamento de Salud (DOH) sa Bicol.

PAMPLONA, CSur (Bicol Standard) -- An lokal na gobierno kan banwaan na ini nagpaluwas nin Executive Order na iyo an magiging guia sa mga aktibidad asin tiripon kan mga tao sa saindang lugar. Ini may relasyon sa pag kanayap kan helang na COVID 19, na pig aadaman na dai na makaolakit sa mga habitantes kan lugar.