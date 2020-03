3ng nagpositibo sa Covid-19 sa Albay, icoconfine sa BRTTH

LEGAZPI CITY (Bicol Standard)--Icoconfine an tulong nagpositibo sa Albay sa Covid-19 sa Bicol Regional Teaching and Training Hospital.Ini an pahayag ni Gov. Al Francis Bichara sa sarong Facebook post ngunyan na hapon.Sabi ni Bichara, an pagconfine kan nasambit na mga pasyente gigibuhon mantang sinda naghahalat kan resulta kan confirmatory test.Mientrastanto, an bagong edificio sa Ziga Memorial Hospital compound gagamiton bilang quarantine area sa mga Mild Patients Under Investigation, dugang pa kaini.Piglinaw man kan gobernador na an provincia naghahalat pa nin direktiba hale sa Departamento de Salud (DOH) manungod sa propuestong mass testing.An mga minasunod sana an pwedeng i-admit sa ospital, segun sa protocol na ipinapaotob kan DOH: Mild PUIs with comorbid conditions, mga maedad na (elderly), asin severe and critical cases (may grabeng sintomas).Padagos pa sa presente an pigigibong contract tracing kan Regional Epidemiology and Surveillance Unit, sabi ni Bichara.