Tricycle nagburulagting sa tinampo, 4 an irido

An mga biktima kan aksidente iyo sinda: Edwin Arcino y Arcino, 35 anyos, soltero, Tita Arcino y Mia, 64 anyos, Gilbert Arcino y Mia, 30 anyos, soltero, asin an sarong taon pa sanang omboy, na an pangaran iyo si Mark Lexux Guiruela y Arcino.



Gabos sinda residente kan Barangay Busak, digdi.



An aksidente nangyari poco mas o menos alas 7:58 nin aga, sa Barangay Bagumbayan, mientras na nagdadalagan an tricycle na saindang pig lulunadan sa mayor na tinampo.



Sabi sa imbestigasyon, inako ni Edwin Arcino na nawaran siya nin control kan manibela kaya nagburulagting an saiyang pig mamaneho na vehiculo.



Marikas na idinalagan sa hospital an mga biktima, na kun saen sinda pig bubulong.



