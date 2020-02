No. 1 Most Wanted sa Baao, CSur, naarestar sa Buhi

Si Sierva iyo an pig coconsiderar na No. 1 Must Wanted person sa banwaan na ini, huli sa mga kaso na saiyang inaatubang sa jusgado.



An akusadong si Sierva nasusug sa saiyang pig tatagoan sa Barangay Tambo, Buhi, Camarines Sur.

Sarabay nang pig serve saiya an tulong mandamiento de aresto sa kadong Rape by Sexual Assault.

An jusgado nag recomendar nin fianzang kantidad P200,000.00 sa kasong ini.



Sa saro pang kaso, an Acts of Laciviousness na may relasyon sa R.A. 7610, an jusgado nag recomendar nin fianza na kantidad P180,000.00





Mientrastanto, sa saro pang kasong Rape, mayo nin pig recomendar na fianza an jusgado para sa saiyang temporaryong libertad.





Si Sierva dadarahon sa Regional Trial Court (RTC) para iatubang sa juwes, asin sa saiyang commitment order.



