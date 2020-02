Lalaking nanok sa pagturog, binadil, gadan

An suspechado sa krimen iyo si Ricardo Villanueva, residente kan Barangay Binaliw, sa banwaan na ini.



Poco mas o menos alas 10:45 nin bangui (Feb 11) kan mangyari an krimen sa laog kan residencia kan biktima.



Sabi sa report, nanok na sa pagturog si Belasa kan badilon kan suspechado, gamit an dai maaraman na kalibre nin badil.



Pinalusot sana an puro kan badil na ginamit kan suspechado sa lanob kan harong kan biktima na gibo sana sa manipis na tiklad na nipa.



Binawian tulos nin buhay an biktima nin huli sa mortal na tama kan bala sa lawas.



An marikas na pag responde kan mga awtoridad an naging dalan para madakop tulos an suspechado, na pugol na ngonian kan pulis.



Mayo pang malinaw na informasyon kun ano an motibo sa pag gadan ki Belasa.



CALABANGA, CSur (Bicol Standard) -- Murder an kasong isasangat sa 55 anyos na lalaki na iyo an suspechadong nag badil, gadan, ki Ramon Belasa y Asuer, na taga Barangay Paolbo, digdi.