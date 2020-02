Lalaki na binadil sa Balatan, CSur, pigbubulong sa BMC

An mga suspechado sa krimen iyo sinda Junior Dapdap asin Christian Dapdap, pareyong residente kan Barangay Siramag, digdi.



Nangyari an krimen kasubagong mag-omagahon ( Feb 8), sa banwaan na ini.



Segun sa report ni PSSgt. Ritchie Doctolero, an Chief Investigator kan PNP Balatan, burat an mga suspechado kan mangyari an krimen.



Mientrastanto, an biktimang si Sanfuego pig bubulong ngonian sa Bicol Medical Center.

Igwa siya nin tama nin bala sa daghan.



An ginamit na badil iyo an calibre .45



Bako pang malinaw sa mga nagluwas na informasyon kun ano an motibo kan mga suspechado sa pagbadil kan biktima.

BALATAN, Camarines Sur (Bicol Standard) --Hinahanap kan pulis an duwang lalaki na iyo an mayor suspechadong nagbadil ki Bernard Sanfuego, 27 anyos an edad.