Conjugal visit, pwedeng mapornada sa Valentine's Day

Stock photo



Sa presente, igwa nin 350ng mga nalalangod sa carcel nin mga inaapod na Persons Deprived of Liberty o PDL, digdi.





Sinabi kasuodma ni Jail Warden JCI Gerardo Savilla Berdin, na hinahalat na sana ninda an kasuguan hale sa National Headquarters, kun ano an mangyayari sa hinahalat man kutang kaorogmahan sa laog kan BJMP compuund.



Kun dai magtugot an BJMP na magkaigwa nin okasyon arog kan kinaogalian na family day, pati an dance party o ball, an seguradong cancelado na man.



An pig hahalat kuta kan gabos na PDL na makaibahan man ninda an saindang mahal sa buhay, durante kan inaapod na conjugal visit.



Alagad, kun mayo nin order hale sa headquarters, dago man guiraray an kaorogmahan, pati an conjugal visit na pig lalaoman.



Pinaguiromdom kan mga guardia sa BJMP na dapat ma sierto ngona na an mga badalaw sa sainda mayo nin kalintura asin nasa marayrahay na kamugtakan kan salud.



NAGA CITY—Garong mapopornada an pig lalaoman na maogma kutang Valentine's party sa laog kan carcel, nin huli sa pasabot kan Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), Naga District, na pwedeng cancellaron an gabos na pagtiripon-tipon, huli sa posibilidad na maglakop an 2019 nCoV sa lugar.