Brgy. kapitan, 2 pa, arestado huli sa Obstruction of Justice

Igwa nin recomendadong fiansa na kantidad P36,000 kada saro, para sa temporaryong libertad kan mga akusado.

GARCHITORENA, Camarines Sur -- Pakatapos na basahan kan mandamiento de aresto, inarestar na tulos an tulong residente kan banwaan na ini, kabale an saindang barangay kapitan, nin huli sa caso na saindang inaatubang.Segun sa record kan pulis, an mga inarestar iyo si Punong Barangay Gloria Casin-Bergonio, 58 anyos, may agom, Rechelyn Borebor y Teoxon, 37 anyon, may agom asin an negosyanteng si Rey Teoxon y Bornales, 32 anyos, soltero, gabos nag eerok sa Barangay 2, digdi.An casong saindang inaatubang iyo an pagbalga kan PD 1829 o an Act Penalizing Obstruction of Apprehension and Prosecution of Criminal Offenders.Firmado ni Hon. Rebacca O. Bagasala, an Presiding Judge kan MTC Garchitorena, Camarines an arrest warrant.