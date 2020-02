3ng paciente sa BRTTH, pig oobserbaran helang na nCoV

Segun ki Dr. Rogelio Rivera, hefe kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital (BRTTH) sa Albay, an mga paciente ilinaog sa hospital kan Jueves (Feb 6).



An duwa sa mga paciente hale sa America, alagad nag stop over sa Shanghai, na saro sa mga lugar sa China na may problema sa nCoV infections.



Sabi pa sa report, an duwa, nasa isolation room sa BRTTH, pig oobserbaran. Susog ini sa protocol na inaprobaran kan Department of Health para maibitaran an paglakop kan nCoV.



Mientrastanto, afuera kan mag agom na enot na nasambit, may saro pang paciente na nagkaigwa nin contact sa saindang an inoobserbaran man ngonian.



Nagkua na nin respiratory samples hale sa tulo asin ipinadaran na sa Research Institute for Tropical Medicine sa Muntinlupa City, para ma test.



An Office of Civil Defensa sa Bicol an ibinugtak na sa blue alert status an Regional Disaster Management Coordinating Council.



Afuera kan BRTTH, duwa pang darakulang hospital sa Camarines Sur, an Bicol Medical Center asin an Bicol Sanitarium, sa Cabusao, Camarines Sur an pig designar na mga lugar na maasikado kun igwa nin mga may helang na nCoV.



LEGAZPI CITY—Tulong paciente sa saro kan pinaka dakulang hospital sa Bicol region an inoobserbaran ngonian para sa symtomas kan tinatakotan na novel coronavirus (nCoV).