Voter's registration, mapoon na saaga (Enero 20)

NAGA CITY--Pinaguiromdom ni Atty. Maico Julia Jr., an mga qualificado nang mag boto sa maabot na election, na poon saaga, Enero 20, mapoon na guiraray an registration of voters.



Sinabi ni Julia sa intrevista kan BBS Fm kasuodma na an bagong schedule kan registration susug sa Comelec Resolution No. 10635, poon Enero 20, o ngonian na aldaw, hasta Sept 30, 2021.



Idinagdag ni Julia na an saindang opisina bukas poon Lunes hasta Sabado, afuera sana sa Abril 9, asin 10, 2020 (Jueves santo asin sa Viernes Santo), Dec 25, 2020, Abril 1 asin 2, 2021 (Jueves santo asin Viernes Santo).



An mga qualificadong mag rehistro bilang botante iyo an mga ma 18 anyos na an edad sa Mayo 9, 2022 (aldaw kan election), residente kan Pilipinas sa laog nin dai makulang nin sarong taon, asin sa lugar na gusto niyang mag boto sa laog nin 6 na bulan sa aldaw o antes kan aldaw kan election.



Sa panahon kan registration period, an Comelec nagsabi na an applications para sa registration, transfer of registration records, change/correction of entries sa registration record, reactivation of registration record asin reinstatement of name sa listahan kan mga botante an aakoon man.