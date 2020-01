DA Bicol, higot an pagbantay sa ASF na dai makalaog sa rehiyon

Sabi ni Bordado, maingat asin higot na pagbantay sa mga entradang banwaan palaog sa Bicol an ginigibo ngonian, tanganing pangatamanan an industriya kan pag ataman nin hayop, orog na an orig, sa anom na provincias kan Bicol.



Idinagdag kan Departamento kan Agricultura sa Bicol na bako sanang mga buhay na orig an tuyo kan kampanyang ini, kundi maging carne palaog asin paluwas sa Bicol an sentro kan saindang operasyon kan mga check points.



Pinatanidan kan DA na an mga vehiculo na may dara nin carne na mayo o kulang nin documento sa pag transportar kaini, asin mayo nin cetificasyon hale sa veterinaryo an puntariya kan operasyon.



Alerto ngonian an Regional Quick Response Team kan DA katuwang an National Meat Inspection Service (NMIS) asin Bureau of Animal Industry (BAI) orog nang may bagong kaso nin ASF na nadiscubre sa Bataan asin Tarlac.



Hinagad ni Bordado an pakikipag tabangan kan gabos dapit sa bagay na ini.



Ini an pig confirmar na informasyon hale ki Emily Bordado, an spokesperson kan DA sa Bicol, sa pakipag olay sa mga miembros kan lokal na media.