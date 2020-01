Bihaye kan tricycle sa nat'l highway sa Pili, padagos

PILI, CSur (Bicol Standard)—Apesar kan anunsyo sa publiko na pinaluwas ni Alkalde Tomas Bongalonta, Jr. na dai ma-issue an gobierno local nin permiso sa mga tricycle na mag-operar sa national highway, nagpapadagos pa giraray an lantadan na pagbalga kan sinambit na kasuguan.Si Bongalonta, na nag-aatubang nin caso administratibo sa Ombudsman huli sa dai pag-otob kan direktiba kan DILG na linigon an mga tinampo sa mga ulang an nadesisyon na pangaladan an pagbiyahe kan mga tricycle sa national highway.Nagpahagag si Bongalonta na kun mapaso na an saindang franquisa, dai na sinda tutugutan na matawan nin linya na magamit kan national highway.Ipinaliwanag kan alkalde na sa mga bagong aplikante, tutugutan sana sinda na magkayod sa mga lugar na bakong peligroso, arog kan highway.Sa ibong na lado, an pangapudan na ini hayag na pigbabalga kan mga tricycle drivers asin operators."Mayo kaming ibang hanapbuhay. Magugutom an samong familia," sabi kan nagkapirang operator na padagos na nagkakayod sa saindang dating ruta sa highway.Mientrastanto, may mga pasahero na nagsabi na dapat maging malinaw an ruta nin huli ta dakol na mga taga-barangay an naglalaom sa tricycle na lunadan sa saindang oro-aldaw na pagbuhay.