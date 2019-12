Kuryente sa upper barangays kan Naga, maabala pa

Bicol Standard photo



NAGA CITY (Bicol Standard)--Inako ni Casureco II Information Officer Rinner Bucay na medyo naatraso sindang dikit sa target na power restoration sa coverage areas kan electric cooperative.



Sa entrevista kan BBS DWLV FM ngonian na aga, nagpahayag si Bucay na sa Barangay San Felipe, target nindang mairahay an backbone line sa laog nin tulong (3) aldaw.





Alagad, dai pa digdi kaiba itong mga lateral line paduman sa mga harong.



Sinabi pa ni Bucay na nagdagdaga na sindang workforce tanganing maparikas an pagtrabaho sa nasambit na barangay.



Ngonian na aga, dakol pang dapla na poste nin kuryente sa San Felipe nin huli sa bagyong Tisoy, asin nin huli sa uran, mayo nin patrabaho an Casureco.



Mientrastanto, sinabi pa kan Information officer na labi pa sana sa 40% kan saindang coverage area an igwa na nin kuryente sa mga oras na ini.