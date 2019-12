Aksidente sa Andaya Highway, 2 an irido

DEL GALLEGO, CSur (Bicol Standard) Saro na naman na bus an naaksidente sa Andaya Highway nin huli sa padagos na ginigibong re-blocking kan tinampo sa Barangay Magais, digdi.Segun sa pahayag ni Alex C. Garcia Jr., an in charge of office (ICO) kan Philippine National Police (PNP), duwang pasahero kan Philtranco bus an irido kan maghulog an pampasaherong vehiculo sa hampas, kasubanguing poco mas o menos alas 11:00.An mga irido iyo sinda Nelia Poha, 68 anyos, may agom, taga Pioduran, Albay asin si Shena Brecia, 33 anyos, daraga, residente kan Baao, Camarines Sur.Sabi kan imbestigador, an Philtranco bus hale sa Pioduran, Albay, pasiring sa Pasay City.Mientras na nagdadalagan sa Andaya Highway, kinabig kan driver an manibela pasiring sa wala nin huli ta one lane an tinampo, huli sa pig hihirahay na tinampo.Mahalnas an tinampo sa lugar kaya dai na kinaya kan driver na mabawi an manibela kaya derecho na an bus sa hampas.Afuera kan duwang pasahero na nalugadan, nagkaigwa nin dakulang distroso an bus.Inako kan pulis na delinquenteng maray an lugar kan aksidente.Afuera kan nangyaring disgracia sa bus na nasambit, kan nagtalikod na semana igwa man nin bus na nagburulagting sa lugar na ini.Base sa record kan pulis apat (4) nang aksidente sa tinampo an nangyari sa lugar.Binabasol kan mga taga digdi sa Barangay Magais an dai natatapos na re-blocking kan tinampo sa Andaya Highway na iyo an pinaka mayor na causa kan parateng disgracia sa lugar.An driver kan bus yaon pa sa hepatura kan pulis para sa magkakanigong imbestigasyon asin disposisyon kan kaso.