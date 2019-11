'We did not fail'--RD Sadsad on The Voice Kids result

Collado





LEGAZPI CITY--Department of Education Bicol Regional Director Gilbert Sadsad thanked fellow Bicolanos, particularly the teachers, who supported the region's bet to the Voice Kids, Carmelle Collado.



Over Facebook this morning, Sadsad said: "Hindi tayo nabigo bagkos tayo ay nagtagumpay dahil napakagaling ng ating tinulungan."



"Maraming aral sa buhayang ating natutunan sa gabing ito. Una, tanggapin ng buong puo ang hatol ng bayan. Pangalawa, hindi lang galing ang kailangan ngunit tulungan at boto ng bayan. Pangatlo, hindi lang talaga natin nasisiguro ang nakatadhana sa atin kahit sobra tayo sa galing ay may kulang pa rin. Pang-apat, may magandang pintuan ang bubukas na nakatakda sa ating galing at marami pang iba," he said.



"Tuloy pa rin ang magandang buhay. Smile lang," he ended.



Kamp Kawayan's Carmelle Collado, who hails from Sipocot, Camarines Sur, was unable to earn the top spot in the competition after getting 24.74 percent of votes, second only to Vanjoss Bayaban's 62.11 percent.



She, however, wowed the audience and judges with her performances of "Let It Go" and "Bridge Over Troubled Water" over the weekend.