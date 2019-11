VP Leni: Dakula an problema sa droga sa Ciudad kan Naga

NAGA CITY—Inako ni VP Leni Robredo kan sarong aldaw na an saiyang guinikanan na ciudad, an Naga, igwa nin dakulang problema sa illegal na droga.Afuera kan Naga, sinambit pa ni Robredo na igwa man nin siring na problema an Legazpi City, ta an sinambit na mga lugar nag seserve bilang transhipment kan illegal drugs.Maroromdoman na mismong si Pres Rodrigo Duterte, sa saiyang pag taram sa tiripon atubangan kan mga negosyante sa Malacanang nagsabi na an Naga City, hotbed nin shabu.Si Robredo nag anunciar na nakatalaan siyang mag apod nin meeting sa Naga City kan mga lider kan Dangerous Drugs Board, City Anti Drug Abuse Council asin barangay officials, para tukaron an bagay na ini.Plano kan vice presidente na atubangon asin resolveran an problemang ini na haloy nang nagdadanay sa Naga asin sa iba pang mga alugar.Mientrastanto, an saro kan mga gustong gibohon ni Robredo an pag imbentaryo kan mga datus sa illegal drugs para sa Naga asin sa Bicol Region.