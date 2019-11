PNR project pasiring sa Bicol mapoon na -- Rep. Salceda

LEGAZPI CITY—Pakatapos kan haloyon na paghalat kan mga Bicolano kan promisang PNR South Long Haul project, mapoon na man guiraray an Phase 1 kaini sa second quarter kan masunod na taon.An kantidad kan proyekto P175 B tangani na masugpon an riles hale sa Calamba City, Laguna, abot sa Legazpi City.Segun sa pahayag ni Rep. Joey Salceda kan segudo distrito kan Albay, an bidding para sa 408 na kilometros na railroad project natapos na ngonian na bulan (Nobyembre), alagad an award sa nanganang contratista gigibohon sa Abril 2020.An PNR Long Haul, 639 km na standard guage railroad tracks hale sa hale sa Manila derecho sa Sorsogon, na parte kan PNP Luzon System program.Kun matapos na an PNR South Railway segment na ini an viaje kan tren hale sa Manila abot sa Sorsogon maabot na sana sa siyam na oras.Igwa nin mga estasyon nin tren sa Manila, Los Baños, Batangas City, Lucena, Gumaca, Naga City, Legazpi City, Sorsogon City asin Matnog.An proyektong ini parte kan big ticket project kan gobierno sa lindong kan DOTr na may fundo na hale sa development assistance agreement na pinirmahan kan China asin Pilipinas.