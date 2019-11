NGCP: Power interruption in parts of Naga and CamSur on Nov.19

National Grid Corporation of the Philippines (NGCP)Schedule Power Interruption AdvisoryDate: November 19, 2019 (Tuesday)Time: 5:30AM to 5:30PMAffected Areas:Feeder 1: DIVERSION ROAD (Part),SISTER THERESE, CONCEPCION PEQ.MOTHER SETON HOSPITALFeeder 2:BARLIN (PART), B.I.R., BONIFACIO ST.,CACERES ST.,DINAGAELIAS ANGELES ST. (part), EVANGELISTA St.,GENERAL LUNAHOSPITAL ROAD, BRGY. LERMA (part), MARINERS PANGANIBANMAYON AVE.,MONTEREY VILLAGE, MUSLIM COMPOUND, NAGA CITY SUBD.,OJEDA ST. DINAGA,ORIENT COLD STORAGE, PANGANIBAN DRIVEPRIETO ST.,BRGY. TRIANGULO (part), BMC NEW, RAMAIDA,SIERRA MADREP. BURGOS, BLUMENTRITT, MISERICORDIA, M. CASTRO,ISAROG AVE.Feeder 3:BRGY. BAGUMBAYAN SUR,BRGY. BAGUMBAYAN NORTE,BRGY. BALATASBRGY. CALAUAG (part),CAPILIHAN,FILOVILLE,BRGY. DAYANGDANGJACOB ST.,GIMENEZ SUBD.,KALYE TRECE QUEBORAC,MAC MARIANO VILLAGE,MAGSAYSAY AVE. (part),MAYFLOWER ST.,MNWD SAN RAFAEL CARARAYAN,MOLAVE,NAGA CITY SCIENCE H/S,NIA COMPOUND,URBAN POOR,VILLA OBIEDO,QUEBORAC,BMC (OLD),TAPAZ COMPOUND,URBAN POOR QUEBORAC,VILLA KARANGAHAN,VILLA FRANCIA,VILLA OBIEDOVILMAR HOMES,DONA CLARA VILL.,ZONE 7 SAN RAFAEL CARARAYANATENEO AVE.,P. SANTOS,GREENLAND,PEÑAFRANCIA CHURCHFeeder 5:DIVERSION ROAD (Part),BRGY. TABUCO,BRGY. MABULO,BRGY. SABANGBRGY. IGUALDAD (Part),BRGY. ABELLA,BRGY. TRIANGULO (part),BRGY. LERMA (part),MILAOR, CAM. SUR,MINALABAC, CAM. SURFeeder 8:ARANA,AVENUE SQUARE, BARLIN (PART),BAYAWAS,BRGY. CONCEPCION PEQUEÑA(part),DIMASALANG,PNP-ARANA,J. HERNANDEZ, AVE.JACOB PUTOL, JOLLY NEIGHBOR HOMES,KAYANGA EXT.,MAGSAYSAY(part),PEÑAFRANCIA AVE.,BRGY. SAN FRANCISCOOLD GSIS, BRGY. STA. CRUZ,NAGA CATHEDRAL,CITY HALLJ. MIRANDA AVE.,TAAL AVE.,CIVIC CENTER,P. BURGOS,LIBOTONMA. CRISTINA ST.,E-MALLTime: 5:30 AM to 6:30 AMTime: 4:30 PM to 5:30 PMAffected Areas:Feeder 51: BRGY. DEL ROSARIO (part), BRGY. CARARAYAN (part), BRGY. SAN ISIDRO, BRGY. CAROLINA, BRGY. PANICUASON, BRGY. PACOL, BRGY. SAN FELIPE,Feeder 52: BRGY. PALESTINA, PILI, BRGY. CADLAN, PILI, BRGY SAN ANTONIO, MILAOR, BRGY. CAROYROYAN, PILI, BRGY. MAYDASO, MILAORBRGY. TINANGIS, PILI, BRGY. SAN JOSE, PILI, BRGY. SAGURONG, PILIFeeder 53: NINOY AND CORY AVENUE, (SM CITY NAGA,IBM,CBD HOTEL, CBD TERMINAL), BRGY. TRIANGULO (part), ALMEDA HIGHWAY, DALIPAY, MILAORFeeder 54: Part BRGY. DEL ROSARIO (CASURECO II, MONTE CEILO, CITY HARDWARE), ROBINSON MALL, ALDP BLDG.,MARILYN LIM BLDG.Feeder 55: VISTA MALL, GSIS BLDG.Feeder 56: BRGY. CONCEPCION PEQUEÑA (part), BGY. CONCEPCION GRANDE, BRGY. CAPUCNASAN, MILAOR (part)