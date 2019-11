Nag ikit nin imported na alak, nadakop

OAS, Albay—Nag poon na kutang mag-adimohan nin mga de kalidad alak an 29 anyos na lalaki na paghaharampangan sa Pasko, alagad siya nadakop sa laog kan 7/11, sa akto mismo kan pag habon.Sabi kan pulis, nagsumbong kaya sainda an dai nagpabistong lalaki, na si Vergil Alarzar y Sinogba, 29 anyos, solemneng nag-ikit nin duwang bote nin imported na alak.Pinili kan suspechadong si Alarzar an masiram na inomon na imported Chivas Regal asin saro pang bote nin Johnny Walker, Double Black.Nangyari ini sa 7/11 convenience store na namumugtak sa Iraya Norte, digdi.Base sa report na nag a-adimohan na kuta an suspechado na makatipon nin imported na alak, ta ini an saiyang i-tataya sa reunion sa Christmas.Mayo sanang swerte si Alarzar ta nadakop siya kan pulis, na bitbit pa ngani an duwang bote nin inomon.Sasangatan nin casong Theft an suspechado, sabi kan mga awtoridad.