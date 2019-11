Lalaki sinulo an saindang harong kan layasan ni misis

Si Melanie Begonia nagsabi sa pulis na an causa kan pag arab-adab kan saindang residencia iyo man sana an saiyang agom na si Tito Abenia Zurbito, 37, paraoma na nag eestar sa Brgy. Usab, digdi.



Nagdadalihig an luha kan babae kan mag sumbong sa pulis na nag-iwal manangad sindang mag agom, nin huli sa dai pagka intindihan, na naging dahilan kan saiyang paglayas, kaiba an saindang anom na bulan na aki.



Idinagdag ni Melanie na grabe manangad si iwal ninda kaya naghale siya sa saindang harong, asin dagos sa harong kan saiyang ina.



Dai naghaloy, nagbutwa sa atubangan niya an saiyang agom na si Tito para sabihon saiya na sinulo na niya an saindang harong, kaiba an gabos na gamit sa laog kaini.



Mientrastanto, maski pano nin pagbasol, mayo nang magiginibo an mag agom ta solamente abo na sana an natawan kan saindang binilog na estaran kan saindang familya.



Hinahalat ngonian kan mga awtoridad kun masangat nin caso contra sa lalaki na iyo an responsable sa pag sulo kan harong.



SORSOGON CITY (Bicol Standard)– Biyong naghuhuyaw sa saiyang pag hibi an 40 anyos na ina kan maheling niyang entero nang natuprod nin kalayo an sadit nindang harong na sinubsuban kan saiyang agom, pakatapos na sinda mag-iwal.