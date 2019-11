6 na banwaan sa CSur, pwedeng magkaigwa nin forced evacuation

PILI, Camarines Sur (Bicol Standard) – Pig coconsiderar na magkaigwa nin forced evacuation sa anom na banwaan kan Camarines Sur, na pwedeng malagarto kan bagyong si Tisoy, na naglaog na sa Philippine Aea of Responsibility (PAR). PILI, Camarines Sur (Bicol Standard) – Pig coconsiderar na magkaigwa nin forced evacuation sa anom na banwaan kan Camarines Sur, na pwedeng malagarto kan bagyong si Tisoy, na naglaog na sa Philippine Aea of Responsibility (PAR).



Ini an nagluwas na desisyon kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PRDDMC) kasubago.





Kabale mga lugar na ini iyo an mga banwaan kan Garchitorena, Caramoan, Siruma, Lagonoy, nin huli kan peligro na dara kan darakulang alon na pig lalaoman sa mga baybayon na baranga kan mga banwaan na ini, asin Buhi nin huli sa baha asin Sagnay, an peligro na dara kan nag titiris na daga sa guilid kan tinampo.





Sa nagunong informasyon hale sa PDRRMC, 149ng mga barangay kan Camarines Sur an pwedeng tamaan kan pag storm surge; 882 an may posibilidad na mag rarom an tubig huli sa baha asin 262 na mga barangay an may problema sa nag tutupag na daga.





Siring man, ipapangalad an pag lawod o pag viaje sa dagat.





Suspendido man an clase sa Lunes, Diciembre 2.





Poon pa kasuodma, aktibo na sa saindang trabaho an mga miembros kan provincial incident management teams sa man laen-laen na lugar kan provincia.



Base sa despacho na pinaluwas kan PAGASA, pakatapos na magtugpa sa kadagaan kan Catanduanes an bagyong si Tisoy, maderecho ini sa parte kan Partido area asin dagos sa Camarines Norte an saiyang dalagan.