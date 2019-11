4,000 na CAFGU sa rehiyon marecibe nin P12K kada saro

LEGAZPI CITY—Maabot sa 4,000 na mga miembros kan Citizen Armed Force Geographical Unit (CAFGU) Active Auxiliary Service sa Bicol an marecibe ngonian na Deciembre nin total na kantidad P12 mill na financial support sa saindang servicio sa Armed Forces of the Philippines (AFP) durante kan anom na bulan nindang servicio ngonian na taon.Si Maj. Ricky Aguilar, an hefe kan 9th Infantry Divison (9ID) public affairs office an nagsabi sa intrevista na an lambang miembro kan Cagfu an matatawan nin cash na P12,000 bilang asistencia, sa kantidad P2,000 an kada bulan, poon kan Hulyo asin Disyembre ngonian na taon.Nagtagama an gobierno nin kantidad P48 milyones na fundo na gagastoson sa pagbayad kan monthly cash assistance sa rinibong mga militiamen na nagtao kan saindang voluntad na servicio sa AFP sa bilog na nasyon.Kan naka aging taon sa lindong kan Executive order 69 na pinirmahan ni Pres Rodrigo Duterte, an lambang Cafgy naka recibe nin P7,000 na monthly cash assistance sagkod Hunyo ngonian na taon.Alagad, huli kan kakulangan nin fundo pig inaan ini asin ginibo sanang P2,000 poon kan Hulyo hasta Disyembre ngonian na taon, sabi ni Aguilar.Nagsabi si Aguilar na an lumang rate ibabalik sa masunod na taon pakatapos na an CAA budget maaprobaran asin makabale sa General Appropriations Act sa masunod na taon, 2020.Igwa nin 4,000 na miembros kan CAFGU sa Bicol, an mayoriya naka distino sa Camarines Sur, kasunod sa Albay, Sorsogon, asin an iba sa Camarines Norte, Masbate asin Catanduanes.