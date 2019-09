Titser, hinabonan nin kantidad P100,000 na cash asin gadget

LABO, Camarines Norte (Bicol Standard)— Hinaloghog ngona asin hinabonan kan dai bistong suspechado an harong kan sarong titser sa pampublikong eskwelahan sa Brgy. Anahaw, digdi.Nalalay kan nagsalakat an maabot sa kantidad P100,000.00 na gadget asin cuarta.An biktima iyo si Selina Dado y Susano, 42 anyos, asin residente kan nasambit na barangay.Segun sa pag siyasat kan pulis, an mga parahabon naglaog sa harong kan biktima poco mas o menos alas 10:00 nin bangui hasta alas 12:00 nin matanga.Pwedeng nabayaan na bukas an puerta sa ika duwang eskalon kan harong kan titser, asin duman nag agi an para salakat.Afuera kan cash na cuarta na kantidad P28,000.00, linalay pa kan parahabon an mga gamit arog kan loptop na kantidad P26,000; tablet na kantidad P8,000, Samsung J7 na P12,000 an kantidad; lenovo ideal PAD 100 na nagkakantidad P21,000, asin iba pa.Mayo pa nin suspechado sa nangyaring krimen.An pulis naghahanap nin informasyon na pwedeng makatao nin dalan para madakop an parahabon.