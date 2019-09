State of Calamity pig declarar sa Goa, CSur, huli sa dengue

Sarong resolusyon an inaprobaran kan Sangguniang Bayan na nag awtorisar sa saindang hefe ejecutibo na gamiton an calamity fund kan banwaan, tangani na marikas na resolveran an nagdadanay na problema sa salud kan mga tawo.



Mag poon sana kan Enero hasta Agosto ngonian na taon, labi nang 300 na tawo an nagkaigwa kan sinambit na helang.



An kadaklan sa paciente an dinara sa Goa Municipal Infirmary na kulang an mga cuarto tangani na maakomodar an nagdadakul na numero kan nagpapabulong.



Segun sa report, pwedeng mag dagdag pa an may helang na dengue nin huli ta igwang mga may helang hale sa pwerang barangay na may sintomas kan helang.



An mga opisyal kan banwaan nagpatanid sa gabos na makusumaro sa kampanyang Search and Destroy, na may obhetong garadanon an pig eestaran kan mga namok na nagdadara kan helang na ini.

NAGA CITY (Bicol Standard) -- An banwaan kan Goa, Camarines Sur nag declarar nin State of Calamity sa saindang lugar nin huli kan padagos na paglangkaw kan numero kan mga tawo na nagkakahelang nin dengue.