Anti-Drug Curriculum Ordinance kan Naga pwedeng i-adoptar kan DepEd

NAGA CITY— Nagpahayag nin dakulang kaogmahan si City Councilor Lito del Rosario kan maaraman an bareta na pwedeng itukdo sa ibang eskwelahan sa Bicol an Anti-Drug Curriculum ordinance na saiyang pig padrihohan na maging ley.



Segun ki Del Rosario, nagkaolay sinda nin DepEd Regional Director Gilbert Sadsad kan manongod sa bagay na ini.



Mismong si Dir Sadsad an nagsabi na gusto niyang maaraman an detalyes kan ordinansa ta pwedeng gibohon man ini sa ibang mga eskwelahan, para matukduan an mga aki mapadapig sa maraot na effecto kan pag gamit kan droga.



An anti Drug Curriculum, sabi ni Del Rosario sarong programa na matao nin malinaw na instruction sa mga jovenes na ibitaran an droga, na makakaraot sa saindang futuro.



"Kun mangyari na ipasunod ini sa ibang eskwelahan sa luwas kan Naga City, siertong dakula an magiging pakinaban kan gabos sa communidad," sabi ni Del Rosario



Nagtutubod an consejal na kaipohan pagtarabangan kan mga magurang, nasa eskwelahan patin kan mga jovenes na nag eeskwela an programang ini.