Pag hale kan condom na mayo nin permiso, may kastigo - Ako Bicol

MANILA (Bicol Standard) -- An pag tuyo na paghale kan condom na mayo nin permiso kan sexual partner sa saindang pag durog dapat may magabat na kastigong na pagka preso nin poon 12 hasta 14ng taon.





Afuera kaini, igwa pa nin multa na kantidad P500,000.



Ini an sinasabi kan House Bill 3957 (Stealthing) na pig sunad ninda Rep. Alfredo Garbin Jr., asin Rep. Zaldy Co kan Ako Bicol.



"Saro ining forma nin sexual assault o paglupig," sabi kan mga congressman.



An HB 3957 angay sa gabos na babae, lalaki, LGBTQ+ sa panahon na may encontrada alagad, basta na sanang hinale an condom, sa dai maaraman na rason.



An bill na ini saro sa pwedeng maging proteksyon kan lambang saro sa Sexually Transmitted Disease (STD), teenage pregnancy o dai pig lalaoman na pagbados.



Makusog an pagtubod kan Ako Bicol na dakula an pakinabang kun maaprobaran an saindang pig hahace na maging ley.