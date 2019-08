Nag huramentado sa Naga City, kinasohan kan pulis

Sinabi kan pulis na ipig turn over sainda kasubangui an nadakop na suspechado na iyo si Godogredo Nacion Sr., residente kan sinambit na lugar.





Si Nacion asin an saiyang pag-iriba na naka durulag, armado nin sundang asin tubo, kan dinumanan an apat na iba pang construction workers sa Zone 3, Sitio Balatungan, Concepcion Grande.





Pag abot pa sana ni Nacion, tinigbas na tulos niya an naka sabatan na tawo, na nabistong iyo sinda Christian Zamora y Sarte, 28 anyos, may agom, Christopher Zamora y Polbosa, 19 anyos, soltero, Mario Zamora y Sacayan, 47 anyos, may agom asin si Francis John Estefani y Llagas, 21 anyos, binata.





Anas sinda mga construction workers asin nag eestar sa nasambit na barangay.





Idinagan sa hospital si saiyang mga biktima.





Segun sa imbestigador, burat si Nacion kan mangyari an krimen.





Kinasohan siya nin Frustrated Homicide.





An ibang mga suspechado hinahanap pa ngonian kan mga awtoridad.

