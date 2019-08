Moratorium sa pag isyu nin licensiya sa commercial fishing vessels padagos

DAET, Camarines Norte— An Bureau of Fisheries and Acquatic Resources (BFAR) nagpahayag na nagpapadagos an moratorium sa pag isyu ninda nin bagong licensiya sa mga para commercial fishing vessels, o mga sakayan sa dagat na labing 3ng tonelada.An informasyon pinaluwas kan BFAR nin huli sa dakul an naghahapot sa sinambit opisina kun pwede na guiraray na magkua nin licensiya an mga darakulang sakayan na ginagamit sa commercial na pag dakop nin sira.Segun ki Francisco Dollisen, an Regulations Officer II kan BFAR na distino sa Camarines Norte, magpapadagos pa an moratorium sa pag isyu nin licensia sa commercial fishing vessels.Pwede pa nganing i-extendir ini, susug sa recomendasyon kan saindang opisina central.An pagtubod kan BFAR ini an saro kan mga paagui na maka hingalo an dagat na labi-labing pagdakop nin sira, nin huli man sana sa kadakol nang mga commercial fishing vessels na igwa nin licensiya.Segun sa record kan Regional Office kan BFAR, igwa na ngonian nin 153 na commercial fishing vessels na nagdadakop nin sira sa Camarines Norte asin sa iba pang provincias kan Bicol.An numerong ini, afuera pa kan dagmang na mga darakulang para sira na naglalaog sa dagat kan Bicol na hale sa Quezon Province, kun calmado an dagat.