Mga NPA aktibo sa 270ng barangay kan Bicol - AFP

Si Maj Riki Anthony Aguilar, an spokesman kan 9th ID kan Philippine Army nagsabi na digdi sa Camarines Sur an mga banwaan na aktibo an mga rebelde iyo sa Caramoan, Garchitorena, Presentacion, na anas nasa Partido Area.



Sa primer distrito kan provincia, an mga NPA aktibo sa mga banwaan kan Ragay, Del Galledo asin Lupi.



Basado sa record, sa Bicol igwa nin 270ng barangay an infiltrated kan rebeldeng grupo.



Sa Masbate, 119ng barangay ay may presencia an mga NPA.



Mientrastanto, sa Camarines Sur, 64; Sorsogon 45; Albay 26 asin sa Camarines Norte, 16.



Ipinahayag pa sa pareyong report na an 315ng barangay sa Catanduanes mayo nin naheling na aktibong mga rebelde na nag ooperar ngonian.



Sabi ni Maj Aquilar, an mga civilian an parateng na iipit kun nagraralaban an mga soldados asin rebelde.

NAGA CITY (Bicol Standard) -- Mas dakul na mga miembros kan Philippine Army an maheheling nag nagrerekorida sa mga barangay, nin huli sa determinadong lakaw kan mga soldados na labanan an presencia kan mga rebeldeng miembros kan New People's Army.