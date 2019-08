Mga nag gadan kan 4 na taga Bula, hinahanap kan pulis

Sinugo ni Roy an Bula PNP na makipag coordinar sa ibang law enforcement agencies tanganing maaraman tulos kun sisay si duwang lalaki na iyo an responsable sa maka ngirhat na krimen.

Pig asigurar kan pulis na an nangyari ini sa Bula, saro sanang "isolated" na caso.



An gabos na fuerza kan pulis determinado na arestaron asin kasohan an mga responsable sa krimen na ini sa orog na madaling panahon.



Maroromdoman na sarong persona na nakaheling kan pangyayari.



Sinabi niya na kun maheling guiraray an mga para gadan, mabibisto niya sinda.



An eye witness na si Pedro, bakong tunay na pangaran, nagsabi na yaon siya sa atubangan kan harong kan biktimang si Nathaniel Pagtolon-an, na dayupot niyang kaamigo.



Pag laog pa sana kan duwang lalaki sa carenderiya na sadire kan mag agom na biktima, binaradil na tulos sinda.



An iba pang biktima iyo sinda Orlando Baladad y Dodon, 50 anyos asin si Chuchi Baladad y Pagtolon-an, asin si Rodelio Pagtolon-an.



An krimen nangyari sa Sitio Pecuaria, Zone 1, Brgy. Fabrica, Bula, Camarines Sur.



Base sa declarasyon kan nakaheling kan krimen, nag iirinoman an mga biktima kan mag abot an mga para gadan.



An saro sa mga biktima iyo si Rodelio Pagtolon-an, minaabot pa sana antes mangyari an krimen, hale sa Batangas na iyo an rason kaya sinda nag irinoman.



Mayo man suboot na bistadong kaiwal an mga biktima, sabi sa report.



Pig coconsiderar kan police an anggolong iriwal sa negosyo an rason kan krimen na ini.



An ginamit na armas kan killer iyo an calibre .45 asin an saro, 9mm pistol.



Sa pinahgyarihan kan krimen nakakua an mga awtoridad nin 32 na mga capsula nin bala, na yaon ngonian sa SOCO.



NAGA CITY (Bicol Standard) -- Nagpahayag si P/Col Roderico Roy Jr., Provincial Director kan Camarines Sur na pig dirihiran niya an Chief of Police kan Bula MPS na si M/Maj Fernando B. Cedo na mag conducir nin mahiwas asin hararom na imbestigasyon sa krimen na nangyari sa sinambit na banwaan, na nag resulta sa pag gadan nin 4 na personas.