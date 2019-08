DILG Bicol : Dakul pang barangay an igwang rebeldeng NPA

Ini an pahayag ni Atty Anthony Nuyda, an Regional Director kan DILG sa Bicol.



Pig linaw ni Nuyda na base sa record kan saindang opisina tulong provincias kan Bicol an may aktibong presensya an mga rebelde. Ini iyo an Masbate, Camarines Sur asin Camarines Norte, susug mismo sa pag monitor na ginibo kan Philippine Army asin base sa mga nangyayaring encounter asin harassment sa mga barangay.



An DILG nagpahayag pa na an Regional Task Force to end Local Communist Armed Conflict gagamiton na bagong estrarihiya, asin digdi mapoprobaran an kakayahan kan mga lokal na hefe ejecutibo na magtabang sa pag resolver kan halawig nang nagdanay na problema sa insurgencia.



Linalaoman kan opisyal kan DILG na gagamiton kan mga LGUs an localized peace process tangani makamtan an katuninongan asin mapa asenso an saindang mga banwaan.

LEGAZPI CITY (Bicol Standard) -- Mayong pagduwaduwang inako kan Department of Interior and Local Government (DILG) na dakul pa guiraray an mga miembros kan New People's Army (NPA) sa Bicol.