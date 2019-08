5ng barangay kan Nabua, CSur, binaha

Sabi ni Lionel Quinones, an MDRRM Officer kan Nabua, naglangkaw an tubig na hale sa Antipolo River, na iyo an guinikanan kan baha.

Parateng binabaha an mga barangay na nasambit huli kan tubig baha na hale sa Ciudad kan Iriga, na duman minabulog.

Naghagad nin tabang an mga residentes kan lugar sa LGU Nabua asin sa gobierno provincial kan Camarines Sur na dragahon an sapa, para marikas na magbulos an tubig pasiring sa salog.

An Nabua saro kan mga banwaan kan Camarines Sur na pirmeng binabaha.

