4 na naghabon nin payong kantidad P150,000.00 dakop sa Pili

PILI, CSur (Bicol Standard) -- Maatubang nin casong pananalakat (robbery) an apat na lalaki na fuerzahan naglaog sa warehouse asin hinabon an 24ng kahon na may laog nin payong.Segun sa pulis an mga suspechado iyo an minasunod: Edilberto Bañaria Sr., y Taduran, 68 anyos, Englend Bañaria y Bristain, 43 anyos; Ben Bebuya y Perlado, 60 anyos; gabos may agom asin si James Dagupan Jr., y Velasco, 22, soltero, anyos, soltero, anas residente kan Cosay Compound, Brgy. Tagbong, digdi.An total na valor kan payong na nasa 24ng kahon, P150,000.00.Sabi kan imbestigador madali nindang nasusug an mga parahabon nin huli sa hot pursuit operation na pig lansar kan pulis.Marikas kutang ikinarga sa van an mga hinabonan na bagay, alagad, nagsumbong tulos an kagsadire kan warehouse sa mga awtoridad kaya nadakop an mga para habon.An sinalakat na warehouse yaon sa Brgy. Santiago, sa banwaan na ini.Mantang sinusurat an baretang ini, an mga akusado sa paghabon detinido pa guiraray sa Pili Municipal Police Station mientras naghahalat kan order kan jusgado.