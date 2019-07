Plastic bags, straws, styrofoam containers, ipapangalad kan Naga City Hall

Malinaw na sinabi ni Legacion na prohibido an mga bagay na nasambit sa gabos na events na an nag organisar an City of Naga, asin an bagay na ini mangyayari, por medyo kan ipapaluwas niyang executive order.



Sinabihan na kan alkalde an mga empleado kan City hall dapit sa policy na ini.



Mientrastanto, saro pa sa mga enot na gustong gibohon kan bagong alkalde kan Naga iyo an pag lansar kan re-greening program sa paagi kan inaapod niyang "Forest in our Midst" program.



An re-greening program ma sentro sa sadireng solar kan gobierno lokal, sa socialized housing sites, kabale an mga privadong subdivision, public asin private schools, mayor na mga tinampo, asin sa haros gabos na lugar na pwedeng tanoman nin mga kahoy, sabi ni Legacion.

