Negosyanteng taga Paracale, CNorte, arestado

Base sa report kan pulis, an inarestar iyo si Felicidad Yerba y Sale, 61 anyos, residente kan Purok 1, Sitio Matanlang, Paracale.



Dinakop si Yerba kan mga awtoridad pakatapos na iserve saiya an Search Warrant na hale sa jusgado.

An mga nakua sa poder ni Yerba iyo an minasunod: 450 na pidaso nin emulsion explosives, 200 na pidaso nin blasting caps asin tulong rollo ni "time fuse", na may laba na 70 metros.



Yaon si Yerba sa poder kan mga pulis mantang ginigibo an imbestigasyon kan kasong ini.

DAET, CNorte (Bicol Standard) -Sarong negosyanteng taga Matanlang, Paracale, Camarines Norte an inarestar kan pulis digdi, nin huli sa pagbalga sa R.A. 9516 (Illegal/Unlawful Possession, Manufacture, Dealing in, Acquisition or Disposition of Firearms, Ammunition or Explosives.