Mga Bicolanong Obispo, may bagong katongdan sa CBCP

Pinili si Alarcon kan mga kapareyo niyang Obispo sa ginibong plenary assembly kan CBCP.



Segun ki Fr. Mandi Orido, an spokesman kan Diocese of Daet, si Bishop Alarcon, iyo an bagong chairman kan Episcopal Youth Commission na matao nin direksyon sa mga programa kan simbahan sa Pilipinas para sa mga jovenes.



An CBCP-EYC iyo man an maasikaso kan mga delegado kun igwang darakulang tiripon arog kan World Youth Day.



Si Bishop Alarcon iyo an ika duwa na pinaka joven na Obispo sa Pilipinas ngonian sa edad na 48 anyos.

Laen ki Alarcon, na pili man si Lipa Archbishop Gilbert Garcera, na saro man na Bicolano napili man na Chairman kan Episcopal Commission on Family and Life.



Si Bishop Jose Rojas kan Archdiocese kan Libmanan iyo an bagong Chairman kan Episcopal Commission on Doctrine of the Faith.



An bagong pamayo kan Episcopal Commission on Culture iyo si Masbate Bishop Jose Bantolo mantang si Legazpi Bishop Joel Baylon an mamamayo kan Episcopal Commission on Prison Pastoral Care.



Mapoon an saindang turno sa Disyembre 1, asin matapos sa Nobyembre 2021.

