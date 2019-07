LAGONOY | Padre de familya binadil na, tinaga pa

An biktima kaiba si saiyang mga aki, palugsot na hale sa bukid kan masabatan an dai bistong lalaking may takop sa saindang pandok, asin binadil tulos an biktima nin duwang beses.



Nangyari an incidente poco mas o menos alas 9:00 nin aga, aldaw na Mierkoles (Hulyo 3).



Segun sa nagunong informasyon an biktima asin an mga aki niya hale sa saindang ka-niogan, kan mangyari an incidente.



Tinamaan nin duwang bala kan badil an daghan ni Reyes, kaya siya natumba sa daga.



Dai pa kontento kan duwang tama nin sa daghan kan biktima, tinaga pa an biktima sa saiyang loong na iyo tulos an saiyang ikinagadan.



Kan maheling kan mga suspechado na mayo na nin buhayan an biktima, saka pa sana naghale sinda, kaiba an sarong babae, na naghahalat sa mga kriminal, sa lugar na harane sana an distancia sa pinangyarihan kan krimen.



An mga imbestigador makusog an pagtubod na segun sa paagui kan pag gadan sa biktima, pwedeng personal na ka-anggotan an causa kan maka-ngirhat na krimen na nangyari.



Nag coconducir pa nin imbestigasyon an mga pulis, para makahanap nin evidencia na pwedeng makapag sabi kun sisay an yaon sa likod kan krimen.

LAGONOY, CSur (Bicol Standard) -- Tinaga na, binadil pa kan dai bistong mga lalaki si Jess Reyes y Clores, 49 anyos na padre de familya na taga Brgy Guibahon, digdi.