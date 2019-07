DILG pinagirumdom an LGUs na linigon an mga tinampo

MANILA - An gabos na local government units (LGUs) sa nasyon pig mamandahan na dapat haleon an mga olang sa tinampo, segun sa DILG.Si Usec Jonathan Malaya, spokesman kan DILg nagsabi na an directiba na pig issue ni Interior Secretary Eduardo Ano nagsasabi na "haleon an gabos na road obstructions" sa laog nin 60ng aldaw.Sakop kaini bako sana an Metro Manila, alagad an bilog na nasyon."Mayo nin Local Government Unit an exempted sa directiba. Nagkataon sanang naka sentro an attention sa Metro Manila huli ta mas dakula an problema sa National Capital Region", sabi kan DILG.An instruction sa DILG, mag recomendar kan pag suspendir kan pabaya na alkalde, o alkalde na matagas an payo sa mga provincia, sabi ni Malaya.Nin huli ta an programang ini padagos na gigibohon, sabi ni Malaya an gabos na regional officer kan DILg an dapat mag sumitir suru-semana kan compliance asin progress reports.An mga alkalde sa luwas kan Metro Manila an seguradong maatubang man nin suspension kun dai magsunod sa pagboot na ini.Sabi kan DILG, we mean business -- asin ini an direktiba ni Pres Duterte.