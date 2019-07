Diaz, Kabulig 1st Book Grantee 2019

Diaz



Rokyaw para ki ANTHONY B. DIAZ, inot na tataan kan First Book Grant kan Kabulig-Bikol-Inc. asin LJ Graphics Literacy Exponent, Inc. para sa 2019.



An saiyang novella na sa ngunyan, may titulong “Ika,” sarong pagsuysoy sa misteryo kan pagkatawo ni Antonette na nag-iitok sa tahaw kan sosyodad na daing pagmakulog sa mga tawong igwang emosyonal asin mental na angat. Kun iisipon makulog sa isip sagkod magabat sa puso an obra ni Diaz alagad igwa ining pigbukasan na kinaban na bihirang piglalaog kan mga Bikolnon na parasurat.



Si Anthony B. Diaz sarong Bikolnon na parasurat na gikan sa Camaligan, Camarines Sur. Nagin fellow sya sa 3rd Saringsing Writers Workshop sagkod 1st TALA Poetry Workshop. Nagsusurat sya nin rawitdawit sagkod rikas usipon na pigpublikar nya sa paagi nin Better Living through Xeroxography (BLTX).



An Kabulig First Book Grant taunan na premyo para sa publikasyon kan inot na obrang panliteratura kan Bikolnon na parasurat sa anuman na tataramon sa rona. Bakong kabali digdi an chapbook, DIY, asin xeroxography.