African Swine Fever, pigpaliwanag kan BAI sa Bicol

Iyo ini an patanid na pinaluwas kan Bureau of Animal Industry (BAI) manongod sa African Swine Fever, kaya kaipohan na gibohon an gabos na paagui para maibitaran na makalaog an virus sa Pilipinas.



Maski na ngani an African Swine Fever dai nakaka olakit sa tawo, an industry kan pag ataman nin orig dapat protihiran na maray, nin huli ta marikas ining maka olakit sa orig, maski anong edad asin 100% an mortality, kun sinda tamaan.



Iyo ini an tema na pig discutir ni Dr. Emmanuel Villafuerte, an pamayo kan DA-BAI National Veterinary Quarantine Services, durante kan meeting na ginibo digdi, na inatendiran kan mga stake holders.



Inimbitaran na mag participar sa meeting asin workshop iyo an mga provincial veterinarians hale sa anom na provincias kan Bicol, mga representantes kan Department of Trade and Industry, Local Government Units, asin mga State Colleges and Universities sa Bicol.



Mientrastanto, si Alex Templonuevo, an Regional Director kan National Meat Inspection Service sa Bicol an presente man sa sinambit na partitiripon.



An mga sintomas kan helang na African Swine Fever iyo an minasunod: may kalintura an orig, nawawaran nin gana sa pagkakan, nagmumula an kublit asin nagkakaigwa nin hemorrhages kan mga internal organs.



Nagagadan an orig na naghehelang kan virus na ini sa laog nin duwa hasta 10ng aldaw, pakatapos na magluwas an sintomas.

NAGA CITY (Bicol Standard) -- "Mayong bakuna, mayong bulong asin nakaka olakit sa orig."